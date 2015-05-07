Гривня продолжает укрепляться на межбанке – 20,60 за доллар

В четверг, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,50/20,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,11/23,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4070 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 20,7225 грн/долл., к этому часу было заключено 437 сделок на сумму 509,73 млн долл.