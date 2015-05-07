Золотовалютные резервы НБУ сократились до $9,6 миллиарда

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле сократились на 3,4% - до 9,631 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно опубликованным данным, на 1 марта резервы в иностранной валюте составили 8,665 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 38,05 млн долл., золото – 927,89 млн долл.

По данным НБУ, сокращение резервов в апреле обусловлено, прежде всего, необходимостью осуществления платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 737 млн долл., в том числе по облигациям внешнего государственного займа и государственным ценным бумагам (387 млн долл.), а также Международному валютному фонду (218 млн долл.).

Кроме того, на уровень резервов повлияли интервенции регулятора по продаже иностранной валюты на сумму 240 млн долл., из которых 140 млн долл. было продано НАК "Нафтогаз Украины". Объем интервенций по покупке иностранной валюты составил 158 млн долл.

В сообщении отмечается, что увеличению объема международных резервов в апреле способствовало получение 161 млн долл. от конвертации китайских юаней на международном валютном рынке и поступление средств от Европейской комиссии в размере 250 млн евро в пользу правительства Украины.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины, по предварительным оценкам, в марте выросли в 1,8 раза - до 9,970 млрд долл. Национальный банк Украины рассчитывает к концу 2015 года нарастить золотовалютные резервы до 18,3 млрд долл.

За 2014 год резервы сократились на 12,883 млрд долл. (на 63,1%).