Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2072.2460 (7 мая – 2102.5503)

100 EUR – 2342.6741 (7 мая – 2361.1640)

10 RUR – 4.1147 (7 мая – 4.2066)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,50/20,60 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,11/23,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4070 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 20,7225 грн/долл., к этому часу было заключено 437 сделок на сумму 509,73 млн долл.