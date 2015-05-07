Отток капитала из развивающихся рынков превысил показатель кризисного 2009 года

Об этом сообщает в четверг, 7 мая, Financial Times со ссылкой на данные нидерландской инвестиционной компании NN Investment Partners, передает РБК.

Таким образом, отток капитала из развивающихся экономик превысил показатель финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда за три квартала отток составил $545,2 млрд. В последнем квартале 2014 года инвесторы вывели из развивающихся рынков $255,3 млрд, однако в первом квартале текущего года отток замедлился до $208,8 млрд.

Аналитики связывают отток капитала с обесцениванием валют развивающихся стран к доллару, а также с экономическим спадом во многих из них. По мнению старшего стратега по развивающимся рынкам NN Investment Partners Маартена Ян-Баккума, во втором квартале 2015 года отток капитала с развивающихся рынков продолжится, хоть и не такими темпами.

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FT пишет также, что в марте этого года золотовалютные резервы развивающихся стран сократились на $374,4 млрд. Это самое сильное месячное снижение с начала 2000-х, отмечает издание.