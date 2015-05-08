Компании с госдолей обязали заплатить больше дивидендов за 2014 год

Кабинет министров Украины увеличил до 50% с 30% норматив отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов за 2014 год для предприятий, в уставном капитале которых есть доля государства.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в официальной прессе в пятницу, 8 мая.

«Утвердить базовый норматив отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также для хозяйственных обществ, в которых часть государства составляет 100%, на уровне 50%», - говорится в документе.

Норматив дивидендов для предприятий электроэнергетики, цены и тарифы которых регулируются государством, по решению правительства остался на прежнем уровне – 30%. Также на уровне 30% остался и норматив отчислений дивидендов для государственного «Ощадбанка».

Ранее Министерство экономического развития и торговли заявляло о планах установить единый норматив части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов для компаний, в капитале которых участвует государство, на уровне 80%.

Верховная Рада Украины 19 марта приняла правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) (№2273). Документ внес изменения в действующее законодательство и определил, что положение о снижении кворума собрания акционеров применяется к акционерным обществам, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в которых государство является владельцем 50 и более процентов простых акций общества, а по всем остальным - соответствующие изменения вступят в силу только с 1 января 2016 года.