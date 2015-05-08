Английский фунт демонстрирует резкий рост на фоне триумфа консерваторов на парламентских выборах в Великобритании, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Газета отмечает, что финансовые рынки приветствуют успех действующего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона, несмотря на опасения, связанные с референдумом о членстве в ЕС и с вопросом о независимости Шотландии.

Подчеркивается, что английский фунт показал самый мощный с 2009 года скачок по отношению к американскому доллару. После публикации результатов экзит-пол в 22.00 в четверг фунт вырос на 1%.

Когда предварительные итоги выборов стали подтверждать победу консерваторов, национальная валюта страны продолжила рост и подорожала на 2,5 цента, до $1,55. Это наивысший результат за два месяца. Евро снизился к фунту на 1,54 пенса до 72,46, передает The Independent.

Ранее сообщалось, что действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что надеется сформировать правительство в ближайшие дни.