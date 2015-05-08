Минфин переходит на госзакупки в электронном формате

Министерство финансов Украины присоединилось к проведению госзакупок в электронном формате, сообщается на сайте министерства.

«С целью обеспечения доступа общественности к контролю над расходами государственных средств и улучшения эффективности расходов Министерство финансов Украины присоединилось к процессу проведения допороговых государственных закупок в электронном формате», - говорится в сообщении.

Минфин подписал договоры с двумя электронными торговыми площадками, SmartTender.biz и E-Tender, для проведения электронных закупок через систему ProZorro. Минфин будет проводить закупки на указанных площадках по товарам и услугам, стоимость которых не превышает 100 тыс. грн, а по работам – 1 млн грн.

«Проведение допороговых закупок через электронные площадки позволит привлечь к ним большее количество поставщиков, что, в свою очередь, позволит снизить цену и уменьшить расходы государственных средств», - цитируются в сообщении слова заместителя министра финансов - руководителя аппарата Оксаны Маркаровой.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Национальный совет по вопросам реформ обязал глав Министерства финансов, Министерства регионального развития, а также Министерства образования и науки отчитаться о причинах неприсоединения к системе электронных государственных закупок.

10 апреля 2014 года Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов для подписания программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам.

Согласно данным Минэкономразвития, проведение и активное использование в Украине системы электронных государственных закупок, объем которых составляет около 200 млрд грн в год, позволит сэкономить порядка 20-40 млрд грн бюджетных средств.