Руководителей предприятий с госдолей за невыплату дивидендов будут увольнять

Кабинет министров Украины разрешил разрывать контракты с руководителями предприятий, в уставном капитале которых есть государственная доля, за невыплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2014 году. Как отмечается в постановлении правительства, опубликованном в официальной прессе, крайний срок выплаты дивидендов – 1 июля 2015 года.

«В случае невыплаты до 1 июля 2015 года дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год субъектам управления корпоративными правами государства необходимо принять меры по разрыву контактов с руководителями предприятий, в уставном капитале которых есть доля государства», - говорится в документе.

Ранее этим же постановлением Кабмин увеличил до 50% с 30% норматив отчисления части прибыли, которая направляется на выплату дивидендов за 2014 год для предприятий, в уставном капитале которых есть доля государства.

Норму об увольнении руководителей предприятий с госдолей за невыплату дивидендов предложило Министерство экономического развития и торговли Украины в марте текущего года.