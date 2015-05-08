Гривня продолжает держаться на отметке 20,60 за доллар

В пятницу, 8 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,45/20,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,98/23,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4000/0,4040 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 20,5604 грн/долл., к этому часу было заключено 60 сделок на сумму 29,50 млн долл.