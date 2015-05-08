Украина предлагает четырем странам Евросоюза создать общий таможенный контроль

Украина в ходе министерской встречи "Восточного партнерства" по вопросам торговли призвала Словакию, Румынию, Венгрию и Польшу создать систему общего таможенного контроля с целью повышения эффективности и либерализации торговых отношений.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в интервью, опубликованном пресс-службой Европейского совета.

«Еще раз призвали Словакию, Румынию, Венгрию и Польшу, чтобы мы более интенсивно рассматривали вопрос прохождения границы, совместных пунктов, что касается таможни», - сказал он.

Читайте такжеЗСТ с Украиной начнет действовать с 2016 года - Мальмстрем По словам министра, единая таможенная система позволит значительно повысить интеграцию экономик Украины и ЕС.

«Это касается самой свободной торговли и помогает в борьбе с коррупцией», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, Украина с Польшей и Венгрией намерены ввести совместный пограничный и таможенный контроль вдоль всей протяженности границ с указанными странами.