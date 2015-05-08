Страны ЕС единогласно поддерживают свободную торговлю с Украиной - Абромавичус

Страны Европейского Союза - участники министерской встречи "Восточного партнерства" по вопросам торговли полным составом в 28 представителей поддержали позицию Украины в безотлагательной имплементации экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС с 1 января 2016 года, несмотря на позицию России.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в интервью, опубликованном пресс-службой Европейского совета.

«Все участники, все министры 28 стран Евросоюза, кто высказывался, все полностью поддерживают нашу позицию, что дальше договор не должен откладываться», - сказал он.

Также министр отметил, что позиция России может учитываться только на уровне консультаций по беспокоящим РФ вопросам.

«С российской стороной, конечно, можем разговаривать, но чисто по вещам, где им нужны консультации - по таможне, по фитосанитарным вопросам, но дальше откладывать это нельзя», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

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Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Вместе с тем, документ вступит в силу с 2016 года, хотя первоначально предполагалось, что он начнет действовать с ноября 2014 года. В сентябре 2014 года – после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.