Гривня на межбанке поднялась уже до 20,55 за доллар

В пятницу, 8 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,45/20,55, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,01/23,11, по отношению к российскому рублю – 0,4011/0,4040.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,5900 грн/долл., к этому часу было заключено 474 сделки на сумму 400,43 млн долл.

Читайте такжеНацбанк главной своей целью считает снижение инфляции до 5% в годКак сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,50/20,60.