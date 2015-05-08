Нацбанк укрепил курс гривни еще на 14 копеек
19:17, 08 мая 2015Финансы
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Официальный курс украинской валюты растет.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2058.9862 (8 мая – 2072.2460);
100 евро – 2310.3884 (8 мая – 2342.6741);
10 российских рублей – 4.0570 (8 мая – 4.1147).
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