Нацбанк укрепил курс гривни еще на 14 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2058.9862 (8 мая – 2072.2460);

100 евро – 2310.3884 (8 мая – 2342.6741);

10 российских рублей – 4.0570 (8 мая – 4.1147).

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