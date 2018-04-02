Баланс недели: новый глава налоговиков, газовая арифметика и антирекорд инфляции

Ключевым событием минувшей недели стало завершение конкурса Министерства финансов по отбору руководителя Государственной фискальной службы. На этот пост Кабинет министров назначил парламентария Романа Насирова, который был выбран из 67 претендентов, подавших заявки на участие в открытом конкурсе. Также правительство назначило первым заместителем главы ГФС Сергея Билана, который будет отвечать за работу налоговой милиции. Курировать таможенную службу в ранге заместителя главы фискальной службы будет Константин Ликарчук.

«Мы выбрали лучшего кандидата, по нашему мнению, и он выбрал своих заместителей», - объяснила череду кадровых назначений министр финансов Наталья Яресько.

Новоназначенный руководитель Фискальной службы Насиров является народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» и главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Ранее он работал с экс-главой ГФС Игорем Билоусом в киевском офисе инвесткомпании «Ренессанс Капитал». Билоус назвал нового главного фискала страны опытным управленцем и эффективным законодателем в сфере налоговой и таможенной политики.

Между тем, назначению Насирова рады далеко не все. Так, участвовавшая в конкурсе член правления УСПП Юлия Драговоз, считает, что Насиров был выбран не по профессиональным качествам, а именно как политическая фигура. По ее словам, не следовало так сильно усложнять процесс только для того, чтобы выбрать того кандидата, который планировался изначально.

«Конкурс проходил в несколько этапов, требовалось много документов, справок, выставлялись какие-то балы. Но вся система лопнула, когда была названа фамилия победителя. Зачем было все так усложнять и ставить того же Насирова, о котором шла речь изначально? Это же смешно», - заявила Драговоз.

Далеко неоднозначно восприняло победу Насирова в кадровом конкурсе и экспертное сообщество. В соцсети Facebook тут же стали обсуждать, что в 2012 году на встрече с грузинским реформатором Кахой Бендукидзе Насиров забыл, какие в Украине действуют ставки подоходного налога.

Тем не менее, для оправдания выданного новоиспеченному главе службы кредита доверия премьер-министр, по словам Яресько, дал Насирову и его заместителям три месяца на реформы ведомства. Кроме того, правительство поручило главе ГФС провести кадровую ротацию и сменить всех руководителей региональных органов фискальной службы.

«За эти три месяца новый руководитель должен обеспечить порядок в работе фискальных органов и уменьшить коррупцию в них, – сказала Яресько. – Сменить вертикаль руководства ГФС на уровне областей и районов, обеспечить приход на эти должности новых, незапятнанных кадров, способных поломать коррупционные схемы. И, наконец, увеличить поступления налогов за счет детенизации и борьбы с налоговыми ямами».

Насиров же в ответ заявил, что за три месяца руководство фискальной службы должно восстановить доверие к ведомству, сделать первые шаги для формирования нового подхода к администрированию налогов, а также наладить диалог с налогоплательщиками.

Также, по его словам, за 3-4 месяца новое руководство ГФС должно представить новую налоговую реформу. «В следующем году вся страна должна жить в обновленной налоговой системе», – отметил новоназначенный глава ГФС.

Дыра «Нафтогаза»

На минувшей неделе стали известны результаты аудита финансовой отчетности за 2014 год крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаза». Согласно документу, за прошлый год компания получила 28 млрд грн убытка от продажи природного газа населению по ценам в 4,5 раза ниже закупочной. При этом в компании отмечают, что убыток от реализации импортного газа населению удалось сократить до 28 млрд грн за счет прибыли, полученной от реализации газа внутренней добычи.

«Указанным категориям потребителей «Нафтогаз» поставил около 70% всего газа, реализованного компанией в 2014 году», - говорится в отчете компании.

В целом же наличие «финансовой дыры» в виде чистого убытка в 85 млрд грн в «Нафтогазе» объяснили потерями, связанными с девальвацией гривни - 37,9 млрд грн, аннексией Крыма и военными действиями на востоке - 21,7 млрд грн, а также убытками от продажи природного газа для нужды населения - 28 млрд грн.

Также из документа стала известна общая сумма, которую российский газовый монополист «Газпром» требует от «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Два иска российской компании насчитывают почти 24 млрд долл. Первый был подан «Газпромом» в Стокгольмский арбитраж летом 2014 года на сумму 4,5 млрд долл. за неоплаченные Украиной поставки газа. При этом «Нафтогаз» не признает наличие данного долга из-за завышенной цены на российский газ.

«В ноябре и декабре 2014 года компания («Нафтогаз» - УНИАН) оплатила сумму в 3,1 миллиарда долларов США «Газпрому» за поставленный природный газ, что компания считает полной суммой обязательств», - говорится в финотчете «Нафтогаза».

Вторая часть требований «Газпрома» в размере 19,337 млрд долл., как отмечается в отчете, содержится в иске от 19 ноября 2014 года.

В свою очередь, «Нафтогаз» увеличил и свои исковые требования к «Газпрому» до 16 млрд долл. Украинский энергохолдинг хочет добиться от «Газпрома» компенсации по контракту на транзит российского газа в ЕС, условия которого российским газовым монополистом не выполняются с 2010 года.

Также на минувшей неделе стало известно, что Украина прекратила импорт голубого топлива из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии. В то же время, в виду отсутствия возможности полностью отказаться от закупок газа у «братского» государства, Украина удвоила импорт из России.

Как свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Венгрии (FGSZ) и Словакии (Eustream), Украина с 1 мая не осуществляет импорт природного газа из Венгрии, а также сократила суточные объемы импорта газа из Словакии по сравнению с апрелем в среднем на 43% - до 21,5 млн куб. м с 38 млн куб. м. При этом, по данным госкомпании «Укртрансгаз», Украина с 1 мая в среднем удвоила суточные объемы импорта газа из России - до 19 млн куб. м с 9 млн куб. м в апреле.

Решение об увеличении закупок у России было принято на основании подписанного 1 апреля трехмесячного контракта на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на тот момент составляла около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

Инфляционный антирекорд

На минувшей неделе Государственная служба статистики обнародовала неутешительные для украинцев апрельские показатели инфляции в стране. Так, в апреле текущего года по сравнению с мартом рост потребительских цен из-за повышения энерготарифов ускорился до 14% с 10,8%. При этом в годовом выражении инфляция ускорилась до 60,9% с 45,8%. Таким образом, впервые с 1996 года потребительская инфляция в Украине побила свой антирекорд.

В целом, с начала года уровень инфляции в Украине составил 37,1%.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом больше всего подорожали природный газ - в 5,5 раза, электроэнергия – на 33,6%, макаронные изделия – на 10,7%. В годовом выражении, к апрелю 2014 года, цены на природный газ выросли в 9 раз, на подсолнечное масло – в 2 раза, на фрукты - в 1,9 раза, хлеб и хлебопродукты, а также рыбу и продукты из рыбы - в 1,8 раза.

Эксперты считают, что после резкого скачка в апреле потребительская инфляция в текущем месяце может замедлиться. По мнению ведущего эксперта информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Андрея Шевчишина, уровень инфляция в Украине в мае может составить 1,8%, а годовые темпы роста в таком случае замедлятся до 57,8%.

«Рост цен на продукты питания в мае может замедлиться на фоне сезонных факторов, стабилизации валютного рынка и цен на топливо. Дополнительно стоит отметить опережение темпов роста цен на продукты темпов роста цен производителей, что также закладывает перспективы стабилизации», - отметил Шевчишин.

Для максимально возможного снижения темпов инфляции в годовом выражении Совет Национального банка 6 мая обнародовал изменения в Основы денежно-кредитной политики регулятора на 2015 год. Согласно документу, действующий правительственный прогноз на 2015 год содержит три сценария возможной инфляции по итогам года (декабрь к декабрю) - 26,7%, 38,1% и 42,8%, ни один из которых, как считают в НБУ, не может быть использован в качестве цели денежно-кредитной политики.

Задачей денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе было установлено снижение темпов инфляции до 5% в год с допустимым отклонением до 1 п.п. В первом же варианте принципов денежно-кредитной политики на 2015 год Совет НБУ предполагал следующую ориентировочную траекторию прироста потребительских цен в годовом выражении: на конец 2015 года – 9%, 2016 года – 7%, 2017 года – 5%.

В качестве операционных ориентиров денежно-кредитной политики было предложено использовать количественные критерии эффективности и индикативные целевые показатели программы сотрудничества с МВФ по чистым международным резервам, чистым внутренним активам и монетарной базе.

Донбасский энергорынок и укрепление гривни

Среди других важных событий минувшей недели было решение правительства вывести оккупированные территории Донбасса из общего энергетического рынка Украины.

Кабмин также обязал энергоснабжающие компании «ДТЭК Донецоблэнерго» и «Луганское энергетическое объединение» закупать электроэнергию у местных компаний и вести отдельный учет.

При этом были запрещены покупка и продажа электроэнергии между основной территорией Украины и неконтролируемой зоной АТО, а также импорт электроэнергии через оккупированные территории на востоке страны. Разрешена лишь оплата перетоков.

Немаловажным событием минувшей недели также стало снижение золотовалютных резервов Нацбанка. По данным регулятора, в апреле они сократились на 3,4% - до 9,631 млрд долл. Негативная динамика была обусловлена прежде всего необходимостью осуществления платежей по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте на сумму 737 млн долл. Кроме того, на уровень резервов повлияли интервенции регулятора по продаже инвалюты на сумму 240 млн долл., из которых 140 млн долл. были проданы «Нафтогазу». Объем интервенций по покупке иностранной валюты составил 158 млн долл.

Одной из положительных новостей минувшей недели стало укрепление гривни.

Стоимость национальной валюты пошла вверх, начиная со вторника, 5 мая, когда котировки гривни к доллару на межбанковском рынке установились на уровне 21,00/21,16 грн/долл. Уже к концу недели гривня укрепилась на 55 копеек и в пятницу, 8 мая, межбанк закрылся курсом 20,45/20,55 грн/долл.

Антон Кулиш (УНИАН)