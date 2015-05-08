Нацбанк будет публиковать информацию о выданных лицензиях на валютные операции

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Мы надеемся, что обнародование информации о выданных Национальным банком генеральных лицензиях на осуществление валютных операций позволит значительно сократить количество запросов, с которыми к нам обращаются граждане и юридические лица», - приводятся в сообщении слова директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины Леонида Антоненко.

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Как сообщал УНИАН, с целью повышения транспарентности деятельности банковской системы с января 2015 года Национальный банк начал обнародовать информацию о предоставленных банкам кредитах (на срок более 30 календарных дней) с обязательным указанием наименования банка, суммы и вида кредита, типа предоставленного обеспечения и даты соответствующего решения Нацбанка.