Госпредприятия обяжут раскрывать информацию о штате сотрудников при увеличении затрат на зарплаты

Соответствующие требования содержатся в методических рекомендациях к составлению финансового плана госпредприятий и опубликованы на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, в финансовой отчетности должен быть указан размер фонда оплаты труда штатных сотрудников и затраты на оплату труда внешних подрядчиков и работников, занятых в производственном процессе на основе гражданско-правовых договоров.

Также госпредприятия должны будут отдельно указывать аналогичную информацию о руководителе предприятия и административно-управленческом персонале.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 февраля принял решение о внедрении методических рекомендаций для обеспечения прозрачности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые обязывают госкомпании публиковать стратегию деятельности и финансовую отчетность.

Ранее Минэкономразвития разрешило государственным предприятиям относить затраты на ремонт производственных объектов, которые приводят к увеличению срока службы или производственной мощности, на капитальные инвестиции с уменьшенным налогообложением.