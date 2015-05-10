Россия должна заплатить Украине $350 миллиардов за агрессию на Донбассе - Минэкономразвития
Россия должна заплатить Украине примерно 350 млрд долл – именно в такую сумму оцениваются причиненные ею убытки, связанные с разрушением Донбасса.
Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Александр Боровик в интервью "5 каналу".
По его словам, Украина должна определить точную сумму и быть готовой отстаивать свои интересы.
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"На каком-то этапе Россия будет платить. Нам надо посчитать, нам надо быть готовым, и надо лоббировать везде - где мы можем. И говорить, что смотрите, за это надо будет платить. Это надо искать, всегда пробираться, и что-то мы найдем, чтобы они нам компенсировали", - отметил Боровик.
По его мнению, потери Украины в результате агрессии РФ соизмеримы с потерями Кувейта от агрессии Ирака в 1991 году.
"350 миллиардов получилось потому, что когда Ирак напал на Кувейт, потом решили, что они должны 320 миллиардов. Если сравнивать как долго эта агрессия была, и как долго эта агрессия России против нас - это почти соразмерно", - считает чиновник.