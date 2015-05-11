Китай даст Беларуси $ 7 миллиардов кредитов

Итоговая сумма включает займы в 1 миллиард долларов для двух беларусских банков, о которых было объявлено днем ранее.

Кроме того, Беларусь, испытывающая проблемы с рефинансированием рекордных выплат по внешнему долгу, договорилась о трехлетнем валютном свопе с Китаем на 7 миллиардов юаней, сообщает Reuters со ссылкой на Нацбанк Белоруссии.

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"Соглашением предусмотрено предоставление сторонами средств в национальных валютах в объеме 16 триллионов беларусских рублей и 7 миллиардов юаней (чуть более 1,1 миллиарда долларов)", - сообщил беларусский Нацбанк.

В воскресенье Беларусь подписала с Китаем меморандум о поставке 4 миллионов тонн калия за пять лет.

Беларуси, экономика которой сокращается на фоне падения спроса в России и снижения цен на нефть, предстоит выплатить кредиторам около 4 миллиардов долл.

Минск говорил, что хочет частично рефинансировать долг, разместив валютные облигации, и просил Россию об отсрочке части выплат.

С начала года беларусские золотовалютные резервы, рассчитанные по стандартам МВФ, упали на 500 миллионов долл. до 4,57 миллиарда долл.

Резервы, рассчитанные по национальной методике, которая включает в их состав юани, российские рубли и драгоценные камни, сократились на 600 миллионов долл. до 5,1 миллиарда долл.