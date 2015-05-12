МВФ подтвердил прогноз падения экономики Украины на 5,5% по итогам года

Об этом говорится в региональном экономическом обзоре Фонда, опубликованном на корпоративном сайте.

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«Страны Содружества независимых государства покажут негативную динамику развития экономики. При этом, наиболее значимым окажется падение ВВП России – на 3,8% и Украины – на 5,5%, - говорится в отчете. – Основными причинами станут падение цен на нефть и продолжение режима санкций в отношении России, а также продолжающееся геополитическое напряжение на востоке Украины».

Одновременно МВФ вернулся к прежнему, более оптимистическому, прогнозу инфляции в Украине по итогам 2015 года. Сейчас Фонд прогнозирует рост цен в Украине (декабрь к декабрю) на уровне 26,7%, а не 33,5%, как прогнозировал ранее.

Также МВФ подтвердил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 2%. Инфляция, по оценкам Фонда, составит 8,7%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7% - до 63 млрд долл.

Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому.

Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составит 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% по пессимистическому.

Напомним, в марте УНИАН сообщал, что МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% при инфляции 27%.