В Украине начал действовать меморандум о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, меморандум подписали следующие банки: «Украинский профессиональный банк», «Альфа-Банк» (Украина), «Надра», «Михайловский», «ПриватБанк», «Грант», «Регион-банк», «Дельта Банк», «Фидобанк», «Платинум Банк», «Креди агриколь банк».

Другие банки с наибольшими портфелями кредитов физлиц в иностранной валюте рассматривают возможность в ближайшее время также присоединиться к меморандуму.

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НБУ сообщает, что для реструктуризации долга в рамках меморандума заемщику нужно письменно обратиться в банк и получить письменный ответ от банка. При отказе банка или получении решения о применении условий, хуже предусмотренных меморандумом, заемщику необходимо направить письменное обращение в комиссию при общественном совете, которая будет создана в ближайшее время.

Нацбанк напоминает, что меморандум предусматривает реструктуризацию потребительских кредитов в иностранной валюте, полученных под залог недвижимости, остаток по основному долгу которых не превышает 2,5 млн грн по официальному валютному курсу на 1 января 2015 года (около 158,5 тыс. долл.).

Меморандум вводит понятие социального жилья (квартира до 60 кв. м или жилой дом до 120 кв. м), и по валютным кредитам для покупки такого жилья под его залог банки взяли на себя обязательства при конвертации в гривню списать до 50% кредита. Для кредитов на жилье большей площади после конвертации банки предлагают списать не менее 25% кредита.

Регулятор напоминает, что, согласно условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, переговорный процесс между заемщиками и банками о реструктуризации валютных ипотечных кредитов должен быть добровольным и государство не может в него вмешиваться и регулировать этот процесс на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, с начала 2014 года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару более чем в 2,5 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

Под давлением объединений заемщиков Нацбанк создал рабочую группу при участии представителей профильных комитетов, Нацбанка, общественного совета при НБУ и представителей «кредитного майдана», основной задачей которой стала разработка механизма реструктуризации валютных кредитов в гривню.

В декабре УНИАН сообщал, что НБУ решил перевести валютные кредиты в гривню по курсу 7,99 за доллар.