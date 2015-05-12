Об этом сообщил УНИАН источник в правительстве.

«Миссия МВФ начала работу в Киеве, как и планировалось», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, а впоследствии глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне 30 апреля подтвердил, что миссия фонда начнет работу в Киеве для первого просмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования 12 мая.

Читайте такжеМВФ подтвердил прогноз падения экономики Украины на 5,5% по итогам 2015 годаОдним из ключевых условий программы МВФ является достижение договоренностей с кредиторами о частичной реструктуризации обязательств по еврооблигациям, в рамках которых украинская сторона рассчитывает сэкономить на выплатах до 5,3 млрд долл. в 2015 году и до 15,3 млрд долл. в течение ближайших 4 лет.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина сможет договориться с кредиторами о реструктуризации государственных долгов к первому пересмотру программы с фондом в июне.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получено 13 марта.

Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам ежеквартальных оценочных миссий Фонда.

Согласно новой программе, в 2015 году Украина может получить из внешних источников около 16,3 млрд долл., включая 10 млрд долл. по линии Международного валютного фонда. В числе международной помощи средства от Евросоюза на 1,8 млрд долл. и от правительства США на 2 млрд долл.