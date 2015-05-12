Нацбанк хочет увеличить лимиты пополнения электронных кошельков

Об этом говорится в разработанном Нацбанком проекте постановления "Об утверждении изменений к положению об электронных деньгах в Украине".

Документом также предусматривается увеличение максимальной суммы для расчетов электронными деньгами с 35 тыс. грн/год до 65 тыс. грн/год.

Регулятор поясняет, что необходимость таких изменений обусловлена постоянным развитием рынка электронных денег и появлением новых форм расчетов.

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Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Национальный банк ограничил суммы перевода электронных денег между физлицами с предоплатных карт на уровне 4 тыс. грн в месяц. Постановлением также устанавливалось, что максимальная сумма электронных денег, которую пользователи имеют право использовать для осуществления расчетов с помощью электронных устройств, составляет 35 тыс. грн в год.

Ранее УНИАН также сообщал, что Кабмин в 2015 году намерен упростить налогообложение операций с электронными деньгами.