Суды должны конфисковать у украинских банков $1,4 миллиарда, принадлежавших семье Януковича - Сюмар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады заявила заместитель председателя фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар.

“Правительство арестовало 1,4 млрд долларов на счетах украинских банков, которые принадлежали семье и самому Виктору Януковичу. Эти средства должны вернуться в государственный бюджет. Это можно будет сделать сразу после того, как правоохранительные органы и суд примут решение о конфискации средств”, - сказала Сюмар.

Читайте такжеГенпрокуратура арестовала счета и автопарк экс-нардепа Юрия Иванющенко (документ)

Она также отметила, что парламент должен ускорить принятие ряда законов о новой украинской милиции.

Кроме того, Сюмар напомнила, что коалиционное соглашение обязывает членов парламентской коалиции изменить избирательную систему, чтобы ввести открытые списки.

По словам Сюмар, фракция “Народный фронт” просит рабочую группу по расследованию коррупции в правительстве в пятницу, 15 мая, отчитаться о результатах расследования. Аналогичную просьбу она высказала к Генеральной прокуратуре и добавила: “Еще одна просьба к Генпрокуратуре - озвучить результаты расследования по коррупции бывших чиновников, а также относительно снятия неприкосновенности с отдельных действующих депутатов”.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина вернула 5014 гривень и 5 копеек активов, присвоенных коррупционными методами, осталось еще 1,5 миллиарда.