Порошенко одобрил соглашение с ЕИБ о $200 миллионах кредита на восстановление Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно финансовому соглашению, ЕИБ предоставит Украине кредит в размере 200 млн евро на реализацию в течение 2015-2020 годов ряда мер для преодоления негативных последствий геополитических событий в восточных регионах Украины, в том числе обеспечения нужд внутренне перемещенных лиц, восстановления главных инфраструктурных объектов на территории районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украинского государства.

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Кредит будет предоставляться в виде траншей в размере от 15 до 40 млн евро. Среди основных мероприятий – восстановление инфраструктуры и улучшение условий предоставления коммунальных услуг (централизованного водоснабжения и водоотведения, поставки электроэнергии, централизованного теплоснабжения), ремонт автомобильных дорог, железнодорожных путей, мостов, а также ремонт поврежденных административных зданий и социальной инфраструктуры.

Также в рамках Проекта предусматриваются реализация ряда инфраструктурных проектов в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях и создание условий для возвращения временно перемещенных лиц в места их прежнего проживания.

Финансовое соглашение было подписано 22 декабря 2014 года в городе Киеве премьер-министром Украины Арсением Яценюком и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Ласло Бараньяемом.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко заявил журналистам, что восстановление городов и сел Донецкой области, пострадавших в результате развязанной пророссийскими сепаратистами войны, потребует не менее 3,5 млрд грн.