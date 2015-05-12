Яценюк снова просит ГПУ перевести арестованные $1,4 миллиарда Януковича в бюджет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк снова обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой перевести арестованные ранее 1,4 млрд долларов средств, принадлежащих семье экс-президента Украины Виктора Януковича, из разряда арестованных в разряд конфискованных в пользу государственного бюджета.

Об этом Яценюк сказал в ходе в встречи с министром иностранных дел Канады Робертом Николсом.

«Если эти средства попадут в бюджет, откуда они были украдены, это даст возможность правительству повысить социальные стандарты для граждан и дополнительно профинансировать армию и борьбу с коррупцией», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

В марте 2015 года премьер-министр уже обращался в правоохранительные органы с просьбой как можно скорее начать процедуру конфискации в пользу государства средств, арестованных в рамках расследования финансовых преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.