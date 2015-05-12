Греция вовремя выплатила МВФ €750 миллионов долга

Греция выплатила 750 млн евро ($839 миллионов долларов) долга перед Международным валютным фондом в понедельник, передает Зеркало недели со ссылкой на Reuters.

У Афин заканчиваются денежные средства, а сделка с международными кредиторами по-прежнему не заключена. Поэтому существовало опасение относительно того, сможет ли Греция вовремя погасить долг перед МВФ.

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Один чиновник сообщил агентству, что из резервов Афин было поднято 650 млн евро на оплату текущего платежа, еще 100 млн было предоставлено греческим правительством. Тем временем Греция собрала 600 млн евро от местного самоуправления и других общественных институтов, чтобы справиться с кризисом наличности.

Ранее УНИАН сообщал, что глава греческой делегации на переговорах с международными кредиторами Греции Эвклид Цакалотос, что стороны близки к заключению договоренности в понедельник на встрече министров финансов еврозоны.