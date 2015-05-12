Прибыль российского Сбербанка упала в 2,6 раза

Прибыль Сбербанка составила 48,8 миллиарда рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на отчет банка.

За аналогичный период прошлого года Сбербанк показал прибыль в 129,8 миллиарда рублей. «Основные факторы снижения прибыли — рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, прежде всего юридических лиц», — поясняют в кредитной организации.

При этом за четыре месяца операционные расходы выросли на 5,4 процента по сравнению с январем-апрелем 2014 года. Они увеличились за счет трат на содержание персонала. Кроме того, банк перечислил в резервы под возможные потери 104,1 миллиарда рублей (годом ранее — 106 миллиардов).

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В апреле объем вкладов физлиц в Сбербанке вырос на 1,9 процента, или на 164 миллиарда рублей. По данным на 1 мая, россияне держат в банке 8,8 триллиона рублей.

Напомним, в апреле УНИАН сообщал, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-марте 2015 года составила 26,32 миллиарда рублей против 99,3 миллиарда рублей за аналогичный период 2014 года, снизившись в 3,8 раза.