Инфляция в Украине достигла пика и по итогам года опустится до 40% - эксперт

Инфляция в Украине, ускорившаяся в апреле до 60,9% в годовом выражении, достигла своего пика, и потому по итогам 2015 года она снизится до уровня 40% и продолжит снижение в 2016 году, сообщила в комментарии УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Мы полагаем, что при условии сохранения относительно стабильного обменного курса гривни инфляция в апреле достигла своих пиковых значений и начнет снижаться, хотя вторичные последствия прошедшей резкой девальвации национальной валюты еще будут отражаться в ценах, - отметила Белан. - Учитывая более высокую базу сравнения во втором полугодии, мы оцениваем, что инфляция замедлится до уровней около 40% к концу года и продолжит снижаться в 2016 году».

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При этом Белан подчеркнула, что апрельские показатели инфляции оказались значительно выше прогнозных. «Основной причиной инфляционного всплеска стало повышение цен на газ для населения, а значительное расхождение между официальными данными и прогнозами объясняется разницей в учете новых цен на газ, - отметила эксперт. – С 1 апреля население будет оплачивать потребленный газ по двум тарифам, полному -7 188 грн/тыс. куб. м, и льготному - 3 600 грн/тыс. куб. м. По льготному тарифу оплачиваются 200 куб. м из ежемесячного объема газа, потребленного в отопительный сезон с октября по апрель. Исходя из цены 7 188 грн/тыс. куб. м, цена на газ выросла на 450% по сравнению со средней ценой в 1,309 грн/тыс. куб. м, действовавшей до 1 апреля. Учитывая льготную цену, рост составляет около 285%».

При этом Госстат, как подчеркнула Белан, при расчете апрельской инфляции льготную цену не учитывал, в связи с чем повышение цен на газ прибавило 9,3 процентных пункта к росту месячной инфляции и 16,4 процентных пункта к годовому показателю.

«Без учета разночтений, связанных с газовыми тарифами, по другим компонентам инфляционной корзины было отмечено заметное замедление темпов роста цен. Так, рост цен на продовольствие замедлился до 4,4% месяц к месяцу и «плюс» 54% год к году против 15,6% месяц к месяцу в марте. А транспортные тарифы даже снизились на 4,3% месяц к месяцу после мартовского роста на 7,4% благодаря снижению цен на топливо», - отметила Белан.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в апреле 2015 года без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по сравнению с мартом ускорилась до 14% с 10,8%, зафиксированных месяцем ранее, и до 60,9% с 45,8%, зафиксированных в марте этого года против марта 2014 года.

С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

Согласно приведенным данным Госстата, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожала стоимость природного газа - в 5,5 раза, электроэнергии – на 33,6%, макаронных изделий – на 10,7%. В годовом выражении, к апрелю 2014 года, цены на природный газ выросли в 9 раз, цены на подсолнечное масло выросли в 2 раза, на фрукты - в 1,9 раз, хлеб и хлебопродукты, а также рыбу и продукты из рыбы - в 1,8 раза.

Снижение цен в апреле к марту зафиксировано на топливо и масла на 8,3%, на сахар - на 7,2%, на яйца - на 5,3%, в то время как в годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.