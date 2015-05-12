Яресько: кредиторы затягивают процесс реструктуризации украинского госдолга

Кредиторы сильно затягивают переговорный процесс по реструктуризации украинского государственного долга, начатые правительством Украины в марте текущего года.

Об этом журналистам заявила глава Министерства финансов Наталья Яресько.

«Я думаю, что кредиторы очень тянут. Они не подошли с тем пониманием к ситуации в фискальной и финансовой сфере, которое я бы хотела», - сказала она.

По словам Яресько, несмотря на то, что переговорный процесс пока не закончен, завершить его необходимо до совета директоров Международного валютного фонда.

«Процесс не закончен. Я думаю, что кредиторы понимают, что нам необходимо это сделать в срок, потому что мы хотим договориться с МВФ по второму траншу. У нас нет лишней валюты, они поймут, что наша ситуация серьезная и требует решения этой проблемы. Возможно, не так скоро, как хотелось – в конце мая, но в июне, до «борда» МВФ мы должны достичь договоренностей», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации, которая должна привести к тому, что соотношение государственного долга к ВВП не будет превышать отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета будет составлять не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, накопленных до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги – еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. Это условие пока является неприемлемым для кредиторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что рассчитывает на конструктивную работу с кредиторами, которые должны стать не столько кредиторами Украины, сколько ее помощниками.