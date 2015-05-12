Яресько: кредиторы затягивают процесс реструктуризации украинского госдолга
По словам министра финансов, несмотря на то, что переговорный процесс пока не закончен, завершить его необходимо до совета директоров Международного валютного фонда.
Кредиторы сильно затягивают переговорный процесс по реструктуризации украинского государственного долга, начатые правительством Украины в марте текущего года.
Об этом журналистам заявила глава Министерства финансов Наталья Яресько.
«Я думаю, что кредиторы очень тянут. Они не подошли с тем пониманием к ситуации в фискальной и финансовой сфере, которое я бы хотела», - сказала она.
По словам Яресько, несмотря на то, что переговорный процесс пока не закончен, завершить его необходимо до совета директоров Международного валютного фонда.
«Процесс не закончен. Я думаю, что кредиторы понимают, что нам необходимо это сделать в срок, потому что мы хотим договориться с МВФ по второму траншу. У нас нет лишней валюты, они поймут, что наша ситуация серьезная и требует решения этой проблемы. Возможно, не так скоро, как хотелось – в конце мая, но в июне, до «борда» МВФ мы должны достичь договоренностей», - сказала Яресько.
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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.
Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации, которая должна привести к тому, что соотношение государственного долга к ВВП не будет превышать отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета будет составлять не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, накопленных до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги – еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.
Пока Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. Это условие пока является неприемлемым для кредиторов.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что рассчитывает на конструктивную работу с кредиторами, которые должны стать не столько кредиторами Украины, сколько ее помощниками.