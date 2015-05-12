Снятие ограничений на выдачу депозитов отложили до завершения работы миссии МВФ

Руководство Национального банка Украины и Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности договорились рассмотреть вопрос отмены административных ограничений НБУ по банковским депозитам на заседании в начале июня.

Ранее руководство НБУ и профильный парламентский комитет намеревались рассмотреть этот вопрос на заседании в начале мая, однако первый замглавы НБУ Александр Писарук отметил, что это невозможно до начала июня, когда ожидается завершение работы миссии Международного валютного фонда.

Глава комитета Сергей Рыбалка согласился с предложением представителя НБУ. «В начале июня у нас комитет с главой Национального банка», - сказал он.

Как пояснил Писарук после заседания комитета, речь идет о плане отмены ограничений НБУ по банковским депозитам, которые препятствуют возобновлению доверия к банковской системе и притоку новых вкладов. «То, что сейчас обсуждается с МВФ, это комплекс наших административных мер. Мы обсуждаем план либо их отмены, либо продления, либо постепенной отмены» - сказал он.

Как сообщал УНИАН, руководство НБУ и парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности планировали рассмотреть план дальнейших действий по стабилизации банковской системы и вопрос снятия ограничений НБУ по банковским депозитам на заседании в начале мая.

Ограничения НБУ были введены для остановки стремительной девальвации гривни, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., и колеблется в пределах 20,5-23,5 грн/долл. в течение последних двух месяцев.