ПриватБанк запускает сервис защищенных платежей за услуги и товары, покупаемые в Интернете

ПриватБанк запускает сервис «Защищенные платежи» по услугам и товарам, приобретаемым в интернет-магазинах или у частных лиц.

Теперь клиенты смогут уверенно оплачивать любые покупки картами с помощью защищенного платежа и быть уверенными в своевременном получении товаров. Деньги поступают на счет продавца только после того, как покупатель подтвердит получение услуги или товара.

«Новая услуга призвана решить проблему недоверия торговцам и мошенничества при покупках на аукционах и сайтах объявлений. Мы убираем фактор мошенничества из интернет-торговли, открывая путь добросовестным продавцам к массовому покупателю, – говорит руководитель департамента E-Commerce Кристина Кармазина. – Для тех же, кто постоянно продает или покупает с помощью сайтов бесплатных объявлений, сервис защищенных платежей поможет не только избежать мошенничества, но и сэкономить на дорогих услугах наложенного платежа. Воспользоваться услугой можно на сайте LiqPay или в Приват24».

Использовать систему защищенных платежей очень просто. В интернет-магазине, помимо привычных способов оплаты картами или в Приват24, теперь можно выбрать кнопку «Защищенный платеж». Процесс оплаты товара ничем не отличается от обычных платежей с помощью карты.

Интернет-магазины могут активировать функцию защищенных платежей самостоятельно как в кабинете LiqPay «Бизнес», так и используя публичное API. Защищенный платеж доступен как при оплате в магазинах, так и при расчетах с физическими лицами.

В случае конфликтных ситуаций администрацией сервиса проводится процедура диспута между покупателем и продавцом для объективного расследования ситуации и возврата денег в случае подтверждения недобросовестности одной из сторон сделки. Процессинг сервиса защищенных платежей осуществляет ПриватБанк.