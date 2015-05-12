Яресько рассчитывает на второй транш от МВФ в размере $1,7 миллиарда

Украина в рамках программы с Международным валютным фондом ожидает получить второй транш объемом около 1,7 млрд долл. США.

Об этом журналистам заявила глава Министерства финансов Наталья Яресько.

"Мы рассчитываем получить 1,7 млрд долл.", - сказала она.

«Нужно было намного больше, но имеем программу, и мы по программе работаем», - добавила министр.

Яресько напомнила, что в Киеве сегодня начала работу миссия МВФ. Работа продлится 2-3 недели.

«Все, что мы делали в марте, апреле, мае будет пересматриваться. Миссия будет смотреть: где мы, что мы сделали, где мы опаздываем, что мы сейчас делаем. Что-то из этих обязательств уже сделано, что-то в процессе», - сказала она.

При этом она отметила, что одним из нерешенных вопросов является не принятые до сих пор некоторые законопроекты.

«Законопроекты, связанные с повышением возможности НАК «Нафтогаз» собирать свои дебиторские задолженности. Речь идет о снятии различных существующих мораториев, которые на сегодняшний день этого не позволяют. Этих законопроектов два. Один из этих законопроектов, я знаю, стоит в повестке дня Верховной Рады в четверг, а второй правительству придется подавать во второй раз, поскольку он не был принят. Это структурный маяк», - сказала она. Кроме того, по ее словам, Украина еще не приняла ряд законов по вопросам судебных сборов, по дополнительному раскрытию бенефициариев и собственников бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, итогом работы нынешней миссии наряду с будущей оценочной миссией, которая, как ожидается, прибудет в Украину 29 мая, должен стать доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части государственного долга в объеме порядка 23 млрд долл.

Доклад будет к концу июня представлен на заседание Совета директоров МВФ, который примет решение о выделении нашей стране второго кредитного транша в рамках одобренной в марте четырехлетней программы сотрудничества общим объемом 17,5 млрд долл. Первый транш Украина получила сразу после одобрения программы - в марте. Его размер составил 5 млрд долл. Размер второго транша составит ориентировочно 2,5 млрд долл.