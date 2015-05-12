Гривня на межбанке установились на уровне 20,85 за доллар

Во вторник, 12 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,65/20,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,24/23,46 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4110 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,6376 грн/долл., к этому часу было заключено 439 сделок на сумму 305,57 млн долл.