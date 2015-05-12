Парламент хочет снизить давление на налогоплательщиков

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 285 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом №2004 предлагается исключить из Налогового кодекса нормы, которые запрещают содержащим органам принимать налоговое уведомление-решение в случае наличия уголовного производства, и применять для таких случаев общий порядок принятия решений контролирующими органами.

Также предлагается временно разрешить аккумулировать дополнительные поступления средств в бюджет и стимулировать предпринимателей платить свои налоговые обязательства в течение 10 календарных дней, наступающих за днем получения налогового уведомления-решения, в случае наличия выявленных по результатам проверки нарушений.

Законопроектом планируется предоставить право Министерству финансов осуществлять обобщение налоговых консультаций, запретить контролирующим органам и другим органам использовать акт проверки как основание для выводов относительно взаимоотношений с его контрагентами, в том числе обрабатывать в информационных базах контролирующих органов, в случае если налоговое уведомление-решение не принято по результатам составления акта проверки. Также предусмотрено разрешить контролирующим органам принимать налоговые уведомления-решения в случае наличия уголовного производства. Законопроект позволяет уточнять обстоятельства, при которых может быть применен административный арест активов.

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Кроме того, временно, до 31 декабря 2016 года, налогоплательщики освобождаются от уплаты штрафных (финансовых) санкций, указанных в налоговом уведомлении-решении, в случае уплаты налогового обязательства в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения.