Общественности откроют доступ к данным о квартирах и машинах чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 243 из 323 зарегистрированных народных депутатов.

Законопроектом предлагается предоставить доступ общественности к ряду государственных реестров, в частности к реестрам транспортных средств и их владельцев, к данным Государственного земельного кадастра и реестра недвижимости.

Как говорится в пояснительной записке, «в случае предоставления общественности доступа к вышеуказанным реестрам и кадастровой карте это будет способствовать повышению контроля за уплатой налогов чиновниками и владельцами соответствующего имущества, земельных участков и транспортных средств, наравне с другими гражданами».

Законопроектом в новой редакции предлагается изложить ст. 28 Закона “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений”. Предлагается установить, что для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется не только по объекту недвижимого имущества, но и по субъекту права.

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Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон “О Государственном земельном кадастре Украины” и предлагается установить, что сведения кадастра являются открытой информацией.

Также законопроектом планируется дополнить Закон “О дорожном движении” ст. 34-1 относительно урегулирования предоставления информации о зарегистрированных транспортных средствах из Единого государственного реестра.