Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус призывает парламент принять новый Налоговый кодекс не позднее октября текущего года, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2016 года.

Об этом он заявил в ходе заседания украинско-американского бизнес-совета.

«Наша идея в том, чтобы новая налоговая система заработала с 1 января 2016 года. При этом она должна пройти голосование в парламенте в октябре», - сказал министр.

При этом он сказал, что к этому времени должен быть подготовлен пакет нормативных актов в сфере антимонопольного законодательства и поддержки конкуренции.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Кабинет министров Украины завершил конкурс на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы Украины, назначив на этот пост Романа Насирова.

Ранее Насиров возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Украины.

В ходе представления своей программы действий Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов путем упрощения налоговой отчетности, развития электронных сервисов, упрощения форм налоговых деклараций и сокращения количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизации самой структуры службы.