Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2063.7560 (12 мая – 2058.9862)

100 EUR – 2319.4554 (12 мая – 2310.3884)

10 RUR – 4.0534 (12 мая – 4.0570)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,65/20,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,24/23,46 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4110 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,6376 грн/долл., к этому часу было заключено 439 сделок на сумму 305,57 млн долл.