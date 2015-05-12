Минфин: кредиторы не готовы участвовать в переговорах по реструктуризации
Министерство финансов Украины выражает свою обеспокоенность подходом Комитета кредиторов, представляющих владельцев внешних долговых обязательств нашей страны, и отсутствием готовности с их стороны участвовать в переговорах по реструктуризации суверенных долгов Украины, сообщается на сайте министерства.
Минфин подчеркивает, что сразу же после презентации целей долговой операции 13 марта призвал владельцев кредиторов сформировать комитет, однако комитет отказывается раскрыть свой состав, что является отклонением от стандартной практики и резким контрастом с принципами IIF (Institute of International Finance).
Также сообщается, что министр финансов Украины Наталия Яресько на прошлой неделе предложила провести переговоры непосредственно с одним из известных членов комитета, но получила ответ, что этот кредитор недоступен для общения с ней.
Одновременно Минфин отмечает, что в результате долговой операции должны быть достигнуты все три ее цели (ликвидность, устойчивость и платежеспособность), но комитет в своих публичных заявлениях сосредотачивается исключительно на аспекте ликвидности и вместо непосредственного взаимодействия предпочитает общение через СМИ.
Минфин подчеркивает, что держатели облигаций не могут быть заинтересованы в альтернативном развитии событий в случае, если переговоры по долговой операции Украины не будут успешными.
В свою очередь, Минфин намерен продолжить переговоры с держателями долговых обязательств Украины, руководствуясь принципами прозрачности, ответственности и добросовестности.
Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.
Один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные, согласно которым украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл.
В том числе в перечень бумаг вошли правительственные облигации на 500 млн долл., 644,220 млн долл. и 3 млрд долл. (выкупленные Российской Федерацией), муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других государственных структур на общую сумму 225,543 млн долл.
Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до завершения работы миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы.
По информации министра финансов Яресько, кредиторы сильно затягивают переговорный процесс.