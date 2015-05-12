В Минфине надеются, что смогут договориться с кредиторами до июня

Украина и владельцы ее долговых обязательств должны договориться о проведении реструктуризации с достижением приемлемого уровня долговой нагрузки и обслуживания долга в рамках программы с Международным валютным фондом до июня, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается, Минфин, как и раньше, убежден в возможности достижения соглашения в интересах всех сторон, что обеспечит финансовую стабильность и долговую устойчивость Украины.

Министерство подчеркивает, что стремится к прозрачности, ответственности и добросовестности при проведении переговоров и ожидает аналогичного от Комитета кредиторов.

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Напомним, Минфин выразил свою обеспокоенность подходом Комитета кредиторов, представляющих владельцев внешних долговых обязательств нашей страны, и отсутствием готовности с их стороны участвовать в переговорах по реструктуризации суверенных долгов Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

Один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные, согласно которым украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл.