В России зарплатное неравенство растет ускоренными темпами

За прошлый год топ-менеджеры Сбербанка России заработали по 209 млн рублей, «Газпрома» — по 150 млн, а группы ВТБ — по 145 млн, пишут «Известия» со ссылкой на анализ отчетности двадцатки крупнейших российских предприятий.

Между тем, у многих вошедших в рейтинг компаний разница в доходах между топ-менеджерами и остальными работниками существенно увеличилась (впрочем, в 8 из 20 фирм определить тенденцию было невозможно из-за отсутствия данных о вознаграждении членов правления, численности работников либо из-за отсутствия правления как органа оперативного управления). Именно в связи с этим в итоговую таблицу не вошли АФК «Система», чьи топ-менеджеры в среднем за год получили по 285 млн рублей, и «Роснефти».

Читайте такжеНовый вызов для России: в регионах бастуют из-за падения уровня жизниВ «Газпроме» и ВТБ доходы топ-менеджеров существенно выросли при падении доходов компаний. Разрыв между зарплатами рядовых сотрудников и высшего руководства в этих компаниях также вырос. Члены правления «Газпрома» получили в среднем по 150 млн рублей в год — это почти на 40% больше, чем годом ранее. При этом средний доход на одного сотрудника монополии незначительно снизился (1,148 млн рублей в год). Видимо, в «Газпроме» посчитали, что за снижение прибыли в 7 раз отвечают рабочие, а не руководители предприятия.

Члены правления группы ВТБ получили в среднем по 145 млн рублей — рост зарплат «топов» составил 32%. При этом прибыль группы за прошлый год сократилась в 125 раз. Средняя зарплата остальных сотрудников выросла всего на 7%.

Еще одна компания с госучастием — «Россети» — продемонстрировала в 2014 году самый большой даже в сравнении с частными компаниями рост доходов членов правления (222%). При этом убыток компании по МСФО хотя и сократился в шесть раз, но тем не менее составил 24,3 млрд рублей.

Пожалуй, единственный пример, когда зарплата топ-менеджеров снижается, а у сотрудников растет, продемонстрировала РЖД: доходы топ-менеджеров снизились на 23%, а вот средняя зарплата сотрудников выросла на сотни процентов.

Как показал анализ отчетности других государственных и частных компаний разрыв в доходах между топ-менеджерами и остальными работниками увеличивается.

По словам экспертов, если уровень зарплат «частников» волнует лишь акционеров, то тренд на увеличение разрыва в доходах в госкомпаниях вызывает, как минимум, озабоченность и недоумение всего общества. Годовой доход топ-менеджеров «Газпрома», ВТБ, Сбербанка в 100–200 раз больше, чем у среднего сотрудника предприятия.

В начале 2015 года правительство России утвердило постановление, согласно которому зарплата руководства федеральных государственных унитарных предприятий не может превышать среднюю зарплату работников в 8 раз. За сверхсвершения в промышленности руководители смогут получить премию.