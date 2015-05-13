Доходы бюджета США в апреле достигли рекордного уровня

Министерство финансов США зарегистрировало в апреле самый большой профицит бюджета за последние семь лет.

Об этом говорится в распространенном во вторник ежемесячном отчете ведомства, передает ТАСС.

"Профицит в апреле 2015 года составил $156,7 млрд, а в 2014 году - $106,9 млрд. Это самый большой профицит с апреля 2008 года, образовавшийся в результате поступления в казну налоговых сборов", - отмечается в докладе.

Согласно документу, доходы бюджета составили в апреле $471,8 млрд - "наивысший показатель, который когда-либо был зарегистрирован в истории США". "Поступления за первые семь месяцев (финансовый год в США начинается с 1 октября) составили также рекордные $1,89 трлн, что на 8,9% выше, чем аналогичный прошлогодний показатель. Объем поступлений от налогов поднялся благодаря улучшению эффективности экономики, что увеличило платежи как от компаний, так и от американских граждан", - отметили в министерстве.

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В течение первых семи месяцев финансового года дефицит составил $282,8 млрд, что на 7,7% ниже прошлогоднего показателя. При этом, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета за этот год не превысит прошлогодний и составит $486 млрд. В проекте госбюджета на 2016 финансовый год президент США Барак Обама установил дефицит на уровне $474 млрд.