Казахстан и Саудовская Аравия обсуждают создание исламского банка

Казахстан и Саудовская Аравия договариваются о создании исламского банка или фонда для финансирования проектов. Об этом сегодня на совместном бизнес-форуме сообщил министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, передает МИА "Казинформ".

Читайте такжеКазахстан ввел новые ограничения на российские продукты«У нас есть договоренность с министром (торговли и индустрии Королевства Саудовская Аравия Тауфик Ал-Рабия - прим. агентства), что мы будем работать с саудовскими бизнесменами, возможно, по созданию исламского банка или фонда, который мог бы финансировать. У нас уже есть один большой партнер - Исламский банк развития, который финансирует торговые операции и инвестиционные проекты», - сказал Асет Исекешев.

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«Но мы уверены, что в ближайшее время нам удастся переломить эту тенденцию, разработать хорошую экономическую программу», - отметил он.