Переговоры Украины с кредиторами могут растянуться на все лето - The Financial Times

Переговоры по реструктуризации $ 23 млрд долга Украины достигли точки кипения во вторник вечером, после того, как Минфин выступил с резким заявлением, которым поставил под сомнение прозрачность, оперативность и добросовестность комитета крупнейших кредиторов, пишет в среду, 13 мая, газета The Financial Times, передает ZN.UA.

Минфин в заявлении отметил, что "обеспокоен подходом комитета кредиторов" и "отсутствием готовности участвовать в переговорах". Жесткие слова прозвучали на фоне растущих ожиданий рынка, что переговоры по реструктуризации, скорее всего, растянутся на все лето, пока Украина — сталкиваясь с неодобрением кредиторов — продолжает требовать списания долга и рассрочки погашения, чтобы сэкономить $15 млрд в течение следующих четырех лет (что является частью договоренности с МВФ).

Переговоры между правительством и международными инвесторами, похоже, зашли в тупик. Группа крупнейших кредиторов Украины ранее во вторник заявила, что они были "готовы и согласны поддержать разумную реструктуризацию долга Украины", не увидели "никакого существенного взаимодействия" со стороны правительства. В свою очередь министр финансов Наталья Яресько накануне заявила, что на прошлой неделе "предложила обговорить (ситуацию – ред.) непосредственно с одним известным членом комитета, чтобы ускорить и сфокусироваться на переговорах, но получила ответ, что он недоступен, чтобы поговорить с ней".

Комитет кредиторов отказался комментировать заявление Министерства финансов Украины.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

Один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные, согласно которым украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл.

В том числе в перечень бумаг вошли правительственные облигации на 500 млн долл., 644,220 млн долл. и 3 млрд долл. (выкупленные Российской Федерацией), муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других государственных структур на общую сумму 225,543 млн долл.

Переговоры с кредиторами должны быть завершены в мае 2015 года, до завершения работы миссии Международного валютного фонда для первого пересмотра программы.