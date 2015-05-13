Нацбанк свалил вину за ускорение инфляции на дорогой газ

Об этом сообщается в аналитической записке «Оценка инфляции» за апрель, размещенной на сайте регулятора.

По информации НБУ, в целом вклад административной составляющей в инфляцию составил 11 процентных пунктов, в том числе за счет повышения тарифов на электроэнергию на 33,6%. Одновременно рост цен по другим компонентам потребительской корзины существенно замедлился, в частности, базовая инфляция - до 4,6% за месяц, рост цен на сырые продовольственные товары - до 2,6%, что указывает на снижение влияния курсового фактора.

Повышение роста цен производителей промпродукции в апреле, по оценкам НБУ, связано с повышением стоимости добычи сырой нефти и природного газа на 86,2%, в том числе из-за увеличения ставки рентной платы за пользование недрами при добыче природного газа для нужд населения. Одновременно рост цен производителей в перерабатывающей промышленности в апреле замедлился.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилась до 14% по сравнению с предыдущим месяцем, до 60,9% в годовом выражении.

С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.