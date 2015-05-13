Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту и разрешила конвертировать его в рубли

Правительство России дало отсрочку по кредитам Беларуси, а разрешило конвертацию долга из долларов США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правительства РФ.

Речь идет о предоставленном 31 января 2014 года кредите Беларуси на $1,55 млрд.

Читайте такжеКитай даст Беларуси $ 7 миллиардов кредитов«Белорусская сторона погашает использованную сумму кредита 14 равными полугодовыми долями 15 января и 15 июля каждого года, причем первый платеж будет осуществляться 15 января 2017 года», — говорится в документе.

Более того, правительство РФ разрешило провести конвертацию долга из долларов США.

"В пункте 2 статьи 5 Соглашения слова "в долларах США" исключить", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Беларусь погасит долг перед Россией средствами нового кредита от Москвы.