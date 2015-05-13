Минфин не согласен с результатами проверки министерства Госфининспекцией

Министерство финансов Украины по результатам внеплановой проверки деятельности министерства Государственной финансовой инспекцией согласилось с некоторыми рекомендациями инспекторов, но называет ряд фактов в акте ревизии и выводы ревизионной группы недостаточно обоснованными.

Об этом сообщается на сайте министерства со ссылкой на заявление замминистра финансов - руководителя аппарата Оксаны Маркаровой в ходе заседания рабочей группы по проверке озвученных Госфининспекцией обвинений о финансовых нарушениях.

Минфин сообщает, что Госфининспекция провела внеплановую ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности министерства и выполнения им бюджетного законодательства за период с 1 января 2011 по 1 апреля 2014 года.

По информации Минфина, разногласия касаются отдельных дефиниций (нагрузка на государственный бюджет, потери бюджета, нанесения материального ущерба/убытков); трактовки актов законодательства по вопросам оплаты труда работников Минфина; проведения встречной сверки на предприятиях, с которыми у Минфина вообще отсутствуют какие-либо хозяйственные операции и включения такой информации непосредственно в акт.

Также Минфин отмечает, что ряд событий, отраженных в акте, возможно и содержит нарушения со стороны распорядителей средств, в связи с чем министерство активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой, однако выводы о нарушениях со стороны работников Минфина ложные.

«Министерство финансов поддерживает попытки народных депутатов выявлять факты коррупции и прилагать все усилия для предотвращения любых возможностей для коррупции. В то же время, мы будем надеяться на своевременное и объективное расследование рабочей группы и незаангажированное освещения имеющейся информации», - говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что Минфин изложил свои доводы в письме Госфининспекции сразу после ревизии, но по причине отсутствия конструктивного диалога, был вынужден обжаловать данные неправильные выводы в суде и получил поддержку своей позиции в Окружном административном суде Киева (решение от 24 февраля 2015 года) и Киевском апелляционном административном суде (9 апреля 2015 года).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной финансовой инспекции Украины Михаила Дыбу, который ранее занимал пост замглавы инспекции.

Прежний глава инспекции Николай Гордиенко в марте этого года был отстранен от должности, и в отношении него Кабмин инициировал служебное расследование, по результатам которого Гордиенко был уволен, а материалы расследования были переданы в Генеральную прокуратуру.

В ходе расследования Гордиенко заявлял о злоупотреблениях правительства в 2014 году на сумму более 7,5 млрд грн в госпредприятиях «Укрпочта», «Укргаздобыча», «Энергоатом» и НАК «Нафтогаз».

Премьер-министр Арсений Яценюк по факту этих обвинений обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой провести расследование этих обвинений в адрес правительства.