Гривня укрепилась на межбанке до 20,60 за доллар

В среду, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,48/20,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,97/23,13 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4160 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 20,5775 грн/долл., к этому часу было заключено 45 сделок на сумму 35,69 млн долл.