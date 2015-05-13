Гривня укрепилась на межбанке до 20,60 за доллар
13:00, 13 мая 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,97/23,13 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 20,5775 грн/долл. / Фото УНИАН
В среду, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,48/20,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,97/23,13 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4160 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 20,5775 грн/долл., к этому часу было заключено 45 сделок на сумму 35,69 млн долл.
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