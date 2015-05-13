Долги россиян по кредитам растут с рекордной скоростью

Такие данные содержатся в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй, сообщает lenta.ru. Рост просрочки является рекордным с начала наблюдений в 2010 году.

Просрочка по кредитам на покупку потребительских товаров составила 8,6 процента (7,2 процента на начало года), по кредитным картам — 6,4 процента, по ипотечным кредитам — 3 процента, а по автокредитам — 3,7 процента.

Ранее коллекторская компания «Секвойя кредит консолидейшн» подсчитала, что объем просроченных кредитов с начала года по 31 марта вырос на 13,4 процента до 755 миллиардов рублей. В исследовании сообщалось, что каждый пятый россиянин сейчас имеет проблемный кредит.

Российские СМИ также сообщали, что просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам в январе-феврале 2015 года выросла на 17 процентов и достигла 53,9 миллиарда рублей.

По данным Центробанка на 1 января банки выдали клиентам 11,3 триллиона рублей. При этом просроченная задолженность населения увеличилась в 2014 году на 52,8 процента и достигла 671,5 миллиарда рублей.