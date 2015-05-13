Экономика Франции вышла из стагнации, рост ВВП Германии замедлился

Рост экономики Германии в I квартале 2015 г. (0,3% к предыдущему кварталу) оказался ниже прогнозов (0,5%), следует из данных Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), сообщают «Ведомости».

По итогам IV квартала 2014 г. ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, вырос на 0,7%. Рост экономики Германии в январе - марте относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,1%, с поправкой на число рабочих дней - 1%. Эксперты прогнозировали рост соответственно на 1,3% и 1,2%.

Экономика Франции, напротив, показала лучшую по сравнению с ожидавшейся динамику (рост на 0,6% к предыдущему кварталу) и вышла из стагнации.

ВВП Италии в I квартале вырос на 0,3%, что также выше прогнозов и является наилучшим показателем за последние четыре года.

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По мнению экономистов, пишет Financial Times, оживлению во Франции и в Италии способствовало снижение цен на энергоресурсы, а рост экспортоориентированной экономики Германии подорвало замедление в США и Китае.

Данные по ВВП отдельных стран публикуются в преддверии выхода квартальной статистики по еврозоне в целом. Он составил 0,4%, как и предсказывали эксперты.