Гривня на межбанке сегодня остановилась на 20,65 за доллар

В среду, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,50/20,65, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,2260/23,3730, по отношению к российскому рублю – 0,4180/0,4220.

Читайте такжеНацбанк свалил вину за ускорение инфляции на дорогой газ

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,5708 грн/долл., к этому часу было заключено 476 сделок на сумму 426,63 млн долл.